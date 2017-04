Gretel Durán aclara que Maluma fue quien la buscó... y Julián Figueroa también

Gretel Durán, la joven que aparece besándose con Julián Figueroa en un video que generó polémica pues el cantautor de 21 años está a punto de convertirse en padre, aseguró este miércoles en El Gordo y la Flaca que ella no buscó salir con este artista y tampoco con el colombiano Maluma.

Contrariada por las expresiones que "la Flaca", Lili Estefan, ofreció el pasado martes en el programa, Durán, objeto del deseo de al menos dos famosos, declaró: "Retomando el tema, Maluma me buscó a mi y el de seguridad de Maluma me habló para que yo fuera. Ahora, en este caso, Julián me buscó a mí; Julián me invitó a salir a mí".



En cuanto a las declaraciones de la cantante y actriz Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, en el sentido de que las imágenes del encuentro candente con su hijo eran viejas, Gretel Durán quiso estipular que no es cierto. "Eso fue el 10 de febrero, el viernes 10 de febrero justamente".

Invitó a revisar el video para que constaten que ella no acosó a Julián Figueroa, de quien alegó era amiga, aunque cuando salió con él, "no sabía que tenía novia".

Admitió que cuando reventó el escándalo, tres días después de que el también hijo del fenecido Joan Sebastian anunciara que sería padre pues su novia, Imelda Tuñón, tenía seis meses de embarazo, intentó contactar al joven artista a través de un mensaje en su teléfono celular. Supuestamente, él le respondió felicitándola "pues veo que lograste lo que querías", recordó que le había escrito.

Por último, Gretel Durán quiso dejar claro que no tuvo nada que ver con lo ocurrido. "No tengo la culpa y, la verdad, si molestamos a alguien o perjudicamos a alguien por las fotos y las imágenes del video, pues disculpas, la verdad, yo no sabía".

