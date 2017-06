'Gomita' reveló que se casa el próximo año: te presentamos a su novio

Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como ‘Gomita’ dejó atrás la imagen de payasita de ‘Sabadazo’ para convertirse en una mujer que está lista para llegar al altar con Alberto González, hijo del boxeador mexicano ‘La Chiquita' González, habló en exclusiva de su compromiso y próxima boda para Univisión Entretenimiento: “Me entregaron el anillo de compromiso hace unos meses, este es mío no me lo robé porque de eso también me tiraron y estoy feliz, estoy contenta, estoy enamorada”.

“El afortunado es una persona con la cual llevo tres años dos meses, se llama Alberto González y es el hijo de Humberto ‘La Chiquita' González… Lo conocí a él en una etapa muy difícil de mi vida, acababa de pasar todo este borlote del anillo y todo eso”, refiriéndose a los problemas que tuvo con sus compañeras de ' Sabadazo' Laura G y Cecilia Galliano que la señaló de haberse robado el anillo de compromiso, que en ese entonces le entregó Mark Tacher a la conductora argentina.



En fotos: 'Gomita' y su prometido Alberto González 'Gomita' se comprometió el pasado 5 de marzo con Alberto González, hijo del boxeador 'La Chiquita' González, con quien se piensa casar el próximo año en febrero. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir La payasita de 'Sabadazo' porta con orgullo su anillo, tiene 22 años de edad y asegura estar lista para llegar al altar. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir 'Gomita' aclaró que el anillo que porta no es el de Cecilia Galliano: "Este en mío y de nadie más, porque también me inventaron eso". Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los detalles de Alberto Gónzález sorprenden a 'Gomita' y aunque ambos viven en la Ciudad de México, debido a la carga de trabajo no se ven todos los días, pero siempre hay alguna forma de expresar su amor. Él le manda regalos a su prometida y ella los agradece haciéndolos públicos y posteando mensajes como en este caso: "Gracias príncipe, te amo". Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir 'Gomita' y Alberto disfrutan el tiempo que están juntos y en exclusiva para Univision Entretenimiento, Aracely confiesa: "Somos novios a la antigüita". Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir Aracely 'Gomita' asegura que no ha intimado con su hoy prometido, a pesar de que han viajado juntos: "Me han tirado cañón en la redes sociales, qué si ya me acosté, qué si hice, pero la verdad es que no, sí hemos viajado juntos y todo pero dormíamos en camas separadas, esa es la verdad", dijo en exclusiva a Univisión Entretenimiento. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alberto y 'Gomita' se hicieron novios en un baile de la Banda MS, de la que ambos son fans y tras algunos meses de amistad, iniciaron una relación amorosa. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir Alberto González, hijo del pujilista 'La Chiquita' González tiene claro que Aracely es una figura pública: "Una de las peticiones fue que me dejara seguir con mi carrera, porque no la pienso dejar, además de que él no dará entrevistas, pues no se dedica al medio. Aquí la famosa soy yo", le adviritó a su futuro esposo. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir Sabemos que Alberto ya tiene la casa donde vivirán juntos, aunque 'Gomita' no ha revelado aún dónde será. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La joven pareja se fue de viaje a Las Vegas, Nevada para celebrar su tercer aniversario de noviazgo, aunque una vez más aclaró que durmieron separados: "Ni mis papás me creyeron mucho, por eso dejamos de viajar, ya lo haremos ahora que estemos casados". Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir La relación de 'Gomita' con su suegro es muy buena, de hecho lo acompañó en su fiesta de cumpleaños realizada hace unos meses en la Ciudad de México. Foto: Instagram/gomita_oficial | Univision 0 Compartir

Debido a la apretada agenda de trabajo ‘Gomita’ aún no tiene los detalles del gran día, lo que es un hecho es que le encantaría casarse en el mes de los enamorados: “La verdad no he preparado (nada), fue el 5 de marzo cuando me pidió la mano y me he aguantado mucho en no decir nada (a otros medios de comunicación)".

"Ya estoy viendo salón, fecha y todo, pues queremos que sea en enero o febrero el mes del amor y sería el año que entra, porque quiero terminar este año en soltería”, confesó Aracely.

Ha recibido críticas por querer casarse tan joven, la conductora tiene 22 años de edad y ella responde a sus detractores: “Todo mundo dice vas a perder seguidores o sea te casas y no te van a querer y dije ay por Dios me va a querer quien me quiera tener, tengo muchísimos fans y por operarme a lo mejor ya no me quieren y me siguen queriendo, entonces no tiene porqué pasar nada”.



publicidad

“Mis papás me dijeron piénsalo bien porque estás muy chica, pero no hay edad para el amor. Me quiero casar joven y disfrutar mi relación a la antigüita, no estoy embarazada, ni quiero tener hijos pronto, quiero que nos disfrutemos, salgamos y todo como una pareja”.



Conoce al prometido de 'Gomita' Univision 0 Compartir

‘Gomita’ tiene claro que seguirá con su carrera, fue una de las condiciones que le puso Aracely a su hoy prometido: “Ya le dije mi carrera no la pienso dejar así me conociste, así me voy a quedar. Le dije que estuviéramos conscientes en que la del medio soy yo y él no tiene nada que ver y cuando le pidan una entrevista diga yo no me dedico a esto, entonces no quiero hablar del tema y lo que aceptó”.

La payasita de ‘Sabadazo’ tiene su futuro planeado, quiere convertir en madre hasta los 27 años: “Quiero disfrutar como cuatro o cinco años, así que voy a ser mamá como a los 27 para poder regenerarme el cuerpo y a lo mejor en ese momento me hago otra liposucción o una lipectomía”.