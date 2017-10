Gomita chocó en su camioneta y su hermano Lapizito transmitió en vivo el accidente

Una camioneta blindada que transportaba valores por un carril confinado para transporte público invadió de manera intempestiva en el que iba Araceli Ordaz 'Gomita', a bordo de su camioneta. No pudo frenar ni evitar el impacto que ocurrió alrededor de las 8 de la noche del pasado 21 de octubre en el Estado de México.

Alfredo Jr., hermano de Araceli, comenzó a transmitir en vivo a través de sus redes sociales mientras el padre de ambos, don Armando Ordaz, se defendía a empujones de los choferes de la camioneta que impactó a su hija.



En fotos: la transformación de 'Gomita' de 'Sabadazo' Araceli Ordaz se dio a conocer, al lado de sus hermanos 'Lapizito' y 'Lapizín' en el programa 'Sabadazo'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando 'Sabadazo' salió del aire, Aracely partició en otros programa de televisión como 'Qué rollo'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En paralelo a su carrera en la televisión la comediante comenzó a invertir tiempo y recursos en sus redes sociales, haciendo a sus seguidores partícipes de su radical cambio de imagen. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A raíz de su transformación, y de documentar detalles personales de su vida, 'Gomita' se ha ganado un lugar polémico en las redes sociales y en los medios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A pesar de las polémicas 'Gomita' ha mantenido una sólida base de seguidores en redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Gomita de Sabadazo Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como complemento a su actividad en redes sociales Araceli abrió una canal de Youtube en el que ha debutado con videos que ya tienen más de 1 millón de reproducciones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Testigos del accidente, narraron a Univision Entretenimiento que personal del transporte blindado ofreció dinero a las autoridades quienes, a su vez, trataron de presionar a la familia de la conductora para que no denunciara el evento ante el sistema de justicia mexicano.

Araceli, quien recién había visitado a sus papás, subió a la camioneta de su staff mientras llegaba el seguro y las autoridades deslindaban responsabilidades. Por su parte, 'Lapizito' grabó a su hermana visiblemente afectada.



Gomita, a través de sus redes sociales, comentó: “Sólo quiero decirles que no choqué, me chocaron, pero gracias a Dios sigo vivita y coleando, me trasladaron al hospital pero estoy bien. Esta goma no se borra y mi silicona dura y aguanta más que yo”.