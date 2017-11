Géminis – Viernes 3 de noviembre 2017: La energía que te envuelve es muy alta

Noticiero astrológico: La Luna se mueve a Tauro y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad te costaría muy cara. Hazlo todo correctamente. Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para aumentar tu economía.

Amor

La Luna está en Aries, pero moviéndose ya al signo de Tauro donde estará en plenilunio mañana. Una persona que no se ha dado cuenta aún que tú eres un geminiano de ágil mente, estará tratando de manipular tu manera de pensar y adulándote. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu Ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias.



Salud

Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.

Trabajo

No te lances a una nueva aventura laboral sin conocer la naturaleza de la compañía donde piensas ir. Espera otro momento para cambiar hacia otra actividad y modificar lo que haces actualmente. Lo mejor es conservar el empleo que tienes.

Dinero y fortuna

Hay dinero en un negocio que te proponen, pero cuidado con los papeles y documentos y sobre todo desconfía si quienes te están entusiasmando insisten demasiado y te ofrecen ventajas demasiado buenas para ser ciertas. Sé prudente.

