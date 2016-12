Géminis - Viernes 23 de diciembre: Una perspectiva interesante

Este fin de semana son muchas las ideas que te vienen a la cabeza, algunas de ellas muy buenas, otras no tanto. Mientras Mercurio transita retrógrado suelen existir problemas de interrelación que se deben conocer para poner nuestro granito de arena y entender mejor lo que quieren decirte en un momento determinado, particularmente en el amor. Recuerda que la mayoría de las personas, cuando te escuchan no están tratando de entenderte sino de poder refutar o expresar su opinión, a veces sin siquiera haber considerado lo que dices, así que cuando eso pase no insistas, es perder el tiempo.

Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra, pero moviéndose a Escorpión. El único planeta que aún sigue retrógrado es tu regente, Mercurio. Cuando esto sucede debes evitar guiarte por apariencias que suelen confundirte. Cuídate de perder la confianza en tu pareja porque sin ella el amor muere enseguida y es imposible. Evita los celos infundados, las exigencias desmedidas y no te dejes llevar por rumores o chismes de personas complicadas.



Salud

Si notas que está bajando tu nivel de energía habrá llegado el momento de efectuar cambios en tus horarios e incluir en ellos la actividad física, definitivamente, como algo básico en tu agenda. Es tiempo de moverse, poner a funcionar lo que sabes. En la medida que actúes recogerás los frutos de tus esfuerzos, geminiano.

Trabajo

Hay una opción en tu trabajo que está a punto de cristalizar y que te conviene mucho, pero no comentes hasta no tenerlo bien firme y decidido pues podrías estar viviendo de falsas esperanzas o estropearlo todo con una indiscreción, sé prudente..

Dinero y fortuna

Te llega ese dinero que has estado esperando, geminiano. Felizmente podrás pagar tus deudas y salir de tus aprietos económicos, pero recuerda que este mes de diciembre es de muchos gastos y no te conviene "tirar la casa por la ventana" porque al llegar enero lo lamentarías.