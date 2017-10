Géminis – Viernes 20 de octubre 2017: Un fin de semana romántico

Noticiero astrológico: La Luna se mueve al signo Escorpión y aún está bajo los efectos del novilunio de ayer. Estás en el umbral de un viaje corto y una reconciliación o consolidación de tu relación amorosa. Una amiga querida tiene un problema serio y pedirá tu ayuda. No te comprometas demasiado si se trata de un embrollo de infidelidad con su pareja. No hables más de la cuenta. Recibes un dinero extra que debes ahorrar porque estás en un tono gastador. Espera un poco antes de lanzarte a nuevos proyectos y sobre todo no te dejes llevar por falsas impresiones o apariencias. Estás iniciando un ciclo muy productivo en tu vida económica y pronto darás un salto cualitativo en tu vida laboral.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Escorpión y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Conquistas paso a paso el corazón de una persona especial la cual se ha fijado en ti desde hace tiempo, pero demasiado tímida para confesártelo. Si te percatas de sus sentimientos ayúdala para romper el hielo e iniciar la relación. Lo que la vida te está deparando es intenso, y hermoso, geminiano.

Salud

No malgastes tu dinero en productos que no conozcas guiándote por opiniones de quienes no conocen bien la medicina y están actuando como médicos sin serlo. Utiliza tu fina sensibilidad para las cuestiones de salud e higiene este día.

Trabajo

Aumenta tu concentración, cuidado y esmero. No dejes las cosas a la casualidad. Cerciórate de estar siguiendo las reglas de seguridad laboral. La impaciencia podría causar errores en el trabajo, accidentes, caídas, y roturas de equipo.

Dinero y fortuna

Aunque tus deseos son comenzar inmediatamente a ver ganancias y el resultado de tus inversiones deberás ser cauteloso y no lanzarte enseguida a nuevas empresas económicas hasta que no estés seguro de la solidez de esos negocios.

Ritual para descubrir los verdaderos sentimientos