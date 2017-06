Géminis – Viernes 2 de junio 2017: Fortuna y suerte en el azar

Muchas situaciones que antes de molestaban empiezan a ser de segunda importancia en tu vida porque estás adquiriendo una mayor conciencia de tu tiempo y no dejas que las pequeñeces de importunen, mucho menos durante este ciclo de cumpleaños. Una persona envidiosa y manipuladora tratará de estropearte el día, pero lo superarás felizmente porque estás en tu mejor tono astral. Por otra parte, en el área de la fortuna y el azar hay una grata sorpresa esperándote. Habrá soluciones a lo que antes parecían problemas.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Es tu momento de vivir tu presente, no recriminar a nadie por el pasado y sobre todo actuar con determinación para resolver tu vida afectiva. Estás en un tono atrevido, osado, donde aún lo más complicado tiene solución.



Salud

Si en tu familia hay condiciones crónicas o hereditarias no descuides los síntomas que podrías estar teniendo en este ciclo y si de una manera u otra están asociados con esos problemas acude a tu médico y no pases por alto sus recomendaciones.

Trabajo

No hay nada mejor para ti que dejar fluir por ti los impulsos positivos de tu signo versátil y juvenil pues así podrás hacerle frente felizmente a cualesquiera situaciones difíciles que surjan relacionadas con tu trabajo. Debes dejarte guiar por tu experiencia.

Dinero y fortuna

Sigue tus planes e ideas para tu vida económica como los has venido realizando hasta ahora. No te extralimites ni trates de competir contigo mismo porque terminarías extenuado tratando de hacer más y no verías resultados inmediatos.



