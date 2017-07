Géminis – Viernes 14 de julio 2017: Te rodean buenas vibraciones amorosas

Con estas posiciones planetarias dispones de toda la fuerza para conseguir lo que te propongas geminiano. ¡Inspírate! Ahora bien, si vas a efectuar una compra importante debes ser muy cauteloso pues se te van a acercar vendedores manipuladores tratando de venderte cosas inservibles. Este fin de semana harás algo que hacía tiempo habías deseado realizar, pero que por diferentes motivos habías pospuesto. Te sentirás muy bien una vez hayas cumplido esos sueños, sigue tus corazonadas, Géminis.

Amor

La Luna sigue en Piscis, moviéndose hacia Aries. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tal vez has sufrido frustraciones sentimentales en el pasado, pero ahora las buenas posiciones astrales que disfruta tu signo cooperan contigo para que puedas restablecer la armonía perdida. Si hubo situaciones de separación, notarás cómo el amor renace nuevamente en tu horizonte.



Salud

Evita hoy las comidas tarde en la noche. No sobrecargues tu organismo con actividades que te causan insomnio, particularmente si al día siguiente debes madrugar. Lo que más necesitas hoy es un sueño reparador y mucho descanso.

Trabajo

Se aproximan momentos auspiciosos en tu horizonte laboral y tu campo magnético es muy positivo. Con tu sentido de eficiencia geminiano ahora que tienes a la Luna en tránsito tendrás de tu parte los elementos para solicitar de tus jefes un aumento de sueldo y un mejoramiento en tu empleo.

Dinero y fortuna

No es momento de litigios legales. Si has tenido alguna pérdida de dinero por haber confiado en personas inexpertas no pierdas más tiempo ni recursos tratando de recuperarlo si ello envuelve costosos procedimientos con abogados.



