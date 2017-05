Géminis - Viernes 12 de mayo 2017: No insistas en lo que no tiene remedio

Estás aprendiendo muchas cosas en el camino de la vida, geminiano. No es adecuado seguir una relación de trabajo, sentimental o social si ya no funciona. Tú sabes cómo decir que no, y encontrarás las palabras precisas para enfrentar a quienes tratan de manipularte o convertirte en su juguete amoroso. Lograrás cambiar a tu favor el rumbo de los acontecimientos y transformar cualquier revés en una victoria. En tus manos está forjar tu destino de una forma diferente, y dinámica. En este ciclo astral lo podrás lograr.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Lo que antes te interesaba de una persona ha dejado de motivarte y ahora te inclinas en otra dirección. Es preferible cortar por lo sano antes de complicarte más sentimentalmente. Estás muy intuitivo y eso te ayudará a encontrar las palabras adecuadas en el momento preciso. Abre tu corazón a nuevas experiencias.



publicidad

Salud

Si has estado padeciendo de problemas de salud asociados con la vesícula o las vías digestivas, y al mismo tiempo tienes dificultades en tu regularidad intenta un cambio de régimen de alimentación pues posiblemente ahí esté la raíz del problema.

Trabajo

Si te ofrecen un empleo repentinamente donde todo es “maravilloso” lee con detenimiento las líneas pequeñas en el contrato de trabajo. Aclara tu posición pues podrías dar un paso falso en tu vida si no pones los puntos sobre las íes antes de empezar.

Dinero y fortuna

Estás a punto de iniciar una actividad lucrativa en la que ambos pueden ganar dinero en poco tiempo. No parece mala idea, pero antes de hacer nada investiga bien todo para no perder tiempo, dinero o amigo.



Entérate cuáles son los ciclos favorables del amor según tu signo