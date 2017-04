Géminis – Sábado 8 de abril 2017: Un deseo que se cumple

Se avecinan soluciones a tus cuestiones más relevantes y aquello que pensaste era muy complicado o difícil se convierte en algo relativamente fácil de resolver. En estos momentos encuentras las respuestas donde menos esperas y lo que te angustiaba deja de ser preocupación para convertirse en una situación pasada, tanto las cuestiones de salud, como las de otra índole, materiales, laborales y hasta las sentimentales. La versatilidad y frescura de tu signo geminiano se evidenciará en un encuentro cargado de electricidad romántica.

Amor

Hoy sábado la Luna está en Virgo moviéndose hacia Libra, los planetas Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Te lanzarás a extender tu familia sentimental en todos lados. Tu manera de aglutinar a los demás a tu alrededor te llenará de alegría. El amor se materializa en tu entorno de una manera espontánea, intensa, hermosa.



Salud

Si tienes dificultades a la hora de conciliar el sueño, trata medios naturales, consulta un especialista, pero no dependas solamente de pastillas porque esa circunstancia es lo que menos te conviene.

Trabajo

No regales tus esfuerzos laborales ya que quien recibe lo que no merece, no solamente no lo agradece sino hasta es posible se enoje contigo por ¡deberte un favor! La calidad de las personas se conoce por la forma que tienen de expresar su agradecimiento.

Dinero y fortuna

La forma en que debes mirar tu presente es que siempre estás marchando hacia adelante, aunque des un paso atrás ya que después darás dos al frente y habrás avanzado hacia tus metas de forma concreta.

