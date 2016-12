Géminis – Sábado 24 de diciembre: No te dejes sugestionar ni manipular

Lo que suele llamarse “susceptibilidad”, o sea, esas personas que siempre están pensando que todo lo que dicen a su alrededor va dirigido a ellos, o carecen de sentido del humor y se ofenden fácilmente, son uno de los aspectos relacionados con al tránsito retrógrado de tu regente Mercurio. Casi siempre quienes tienen poca educación o un nivel educacional muy bajo se toman todo personalmente y se acomplejan enseguida cuando se les juega alguna broma. Al encontrarte con alguien así, mejor te callas. Tú tienes un temperamento alegre, juvenil y jocoso, muy refrescante y alegre, no dejes que quienes están frustrados, son amargados y agrios te estropeen el fin de semana. Tómalo todo deportivamente, encógete de hombros y sigue adelante con el curso de tu vida, geminiano.



Amor

La Luna se encuentra en Escorpión. Todos los planetas están directos, excepto tu regente, Mercurio, que sigue retrógrado en tránsito por Capricornio, y Urano en Aries. Si tus asuntos sentimentales no andan bien explora tus reacciones y la manera en que has estado respondiendo a las palabras conciliatorias de tu pareja. Es hora de ceder, de una parte como de la otra. No siempre la razón está de un solo lado y tú tienes la inteligencia necesaria para percatarte de esa realidad.

Salud

Comienza para ti una etapa en que se requiere mucha constancia de tu parte pues enfrentarás obstáculos los cuales pondrán a prueba tu voluntad para seguir una dieta o un plan de ejercicios. Continúa con firmeza y llegarás a cumplir tus metas que te has propuesto antes de terminar el año.

Trabajo

Tu inteligencia y agilidad mental están a todo tren, geminiano. Confía en tus recursos y tu capacidad laboral y verás como sales muy bien de un problema relacionado con un trabajo nada fácil el cual te ha sido encomendado. Lo realizarás a las mil maravillas, y tu prestigio se incrementará notablemente.

Dinero y fortuna

Debido a ciertas configuraciones planetarias existentes en tu horóscopo asociadas con el tránsito retrógrado de Mercurio, tu regente, podrías verte envuelto en medio de disputas o desacuerdos asociados con dinero o negocios. Mantén la calma porque si te dejas conducir por esas fluctuaciones emocionales saldrías perjudicado



