Géminis – Sábado 17 de diciembre: Una noticia muy buena te alegrará

Ahora que se abre ante ti la posibilidad de una nueva relación y empezar felizmente una vida amorosa con un sentido distinto, no la eches a perder. Sin embargo, sé cauto y no te lances a lo primero que surja pues en cuestiones del corazón estás algo iluso, creyendo todo lo que escuchas, o tal vez creyéndote tus propias fantasías. Espera un poco antes de solicitar un traslado o aumento de sueldo. No te vayas a adelantar a los acontecimientos en tu trabajo si surgen contratiempos laborales. Aprovecha ahora la energía directa de tu regente Mercurio para abrir tu corazón a esa persona que está esperando por ti puesto que en dos días estará retrógrado y se presentarán algunas demoras.



Amor

Hoy sábado la Luna está en el signo de Leo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries. La fuerza astral que te envuelve se une a tus cualidades innatas y tu personalidad se envuelve con un halo maravilloso de atracción. Si estás comprometido esta será una noche de intensa pasión, y si no tienes pareja puedes encontrarla antes que termine el año pues te envuelve un carisma altamente seductor.

Salud

Trata de efectuarte alguna evaluación médica completa si no lo has hecho recientemente y así podrás descartar cualquier tipo de problema asociado con la circulación, sobre todo si te preocupan los desórdenes cardiacos de tu familia. De esa manera comenzarás el nuevo año en el mejor de los tonos.

Trabajo

Es muy probable que dentro de unos pocos días estés recibiendo una noticia agradable asociada a un trabajo nuevo, una posición aspirada o la respuesta a una solicitud laboral importante. Mantente receptivo a las nuevas circunstancias que se están presentando en tu signo geminiano.

Dinero y fortuna

¡Hay dinero asociado a una tercera gestión! Un viaje de una persona influyente que llega a tu vida después de varios meses de separación excita tu imaginación y te inspira a querer buscar otros horizontes para correr fortuna. Tal vez lo estés acompañando próximamente en un vuelo de avión.



