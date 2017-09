Géminis – Sábado 16 de septiembre 2017: Un sábado de opciones

Noticiero astrológico: La Luna está en el signo de Leo, que es del elemento fuego y se va acercando al novilunio que ocurrirá el día 20. Tal vez dejar una persona que ya no te interesa o empezar a salir con otra. No sigas posponiendo más ninguna decisión amorosa. Lo que debes hacer te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Al mismo tiempo, tus facultades intelectuales están en alza. Si tienes idea de estudiar algo relacionado con tu trabajo, carrera o profesión sigue tu intuición porque será lo mejor que puedas hacer.

Amor

La Luna transita por el signo de Leo, y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás continúan directos. Este no es un día para complicarte inútilmente la vida con indecisiones sino para actuar y vivir intensamente tu relación amorosa ya que las perspectivas que tienes en tu horóscopo son muy positivas.



publicidad

Salud

Toma una buena cantidad de jugos naturales y agua fresca. Procura eliminar lo más posible las sodas y bebidas con ingredientes artificiales. Muchos síntomas molestos desaparecerán con esta desintoxicación que limpiará tu organismo.

Trabajo

Hazlo todo a tiempo y así evitarás precipitaciones de última hora puesto que este sábado es un día de mucho ajetreo. También es altamente positivo para ti si estás desempleado o buscando un ingreso adicional porque te llegan buenas noticias.

Dinero y fortuna

Las combinaciones planetarias de este sábado estimulan tu imaginación y te ayudarán a encontrar oportunidades en lugares donde puedes poner a funcionar tu dinero de manera efectiva y aumentar tus ingresos considerablemente.

