Géminis – Miércoles 29 de noviembre 2017: Sal de la rutina, regálate unas vacaciones

Noticiero astrológico: Hoy miércoles, que es tu día zodiacal, geminiano, o sea, el afortunado, la Luna está en Aries. El único planeta retrógrado es Urano, precisamente en tránsito por Aries. Evita comentar asuntos personales de tus compañeros con otras personas porque hoy te envuelve un halo de sarcasmo y quien menos piensa podría ir de chismes e involucrarte en una situación nada agradable para ti. Estás iniciando un ciclo de recuperación económica si recientemente tuviste problemas con tu dinero o te viste envuelto en alguna situación legal como un divorcio, demanda o litigio. El período que ahora se abre es prometedor y debes aprovecharlo, máxime ahora que tienes a la Luna en tránsito por un signo del elemento fuego que es muy afín al tuyo, que es de aire. Vete preparando para un mes de diciembre muy activo, animado y divertido.



Amor

Es tu etapa de la intensidad y el deseo asociada al romance y la diversión. ¿Desde cuándo no tomas unas vacaciones con tu pareja? Es hora ya de salir de la rutina, irte a un sitio ideal un fin de semana, lejos de todos, y disfrutar más tu intimidad. Si ahora no tienes una pareja estable, no te preocupes, a veces es mejor así para que puedas disfrutar mejor tu capacidad de tener amigos, divertirte y no estar dando cuentas a nadie de tu vida.

Salud

Si dejas que las preocupaciones diarias se entronen en tu vida estas inquietudes comenzarán a causarte problemas físicos y en poco tiempo te sentirías mal de salud y con enfermedades. Cada cual debe ser responsable de sus propias acciones y durante estos días tiendes a inquietarte sin motivos reales, geminiano.

Trabajo

Es hora de ir considerando algún tipo de trabajo adicional que puedas efectuar sin que te agobie pues ahora se presentará un ciclo en el que habrá gastos extras en casa y con ese dinero los podrás enfrentar. Recuerda que diciembre es un período de invitaciones, compromisos, regalos, y debes estar preparado con tiempo.

Dinero y fortuna

Se te aproximan personas que tienen negocios y están considerando hacer algo contigo en ese sentido. Analiza sus ofertas, puede ser una buena vía para ganar dinero extra, pero no dejes tu ocupación habitual por algo que aún no es cierto. Toma todo como algo extra, no como esencial.



