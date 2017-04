Géminis - Miércoles 19 de abril 2017: Cuida esa amistad

Está comenzando a regir un nuevo signo que precisamente precede al tuyo. ¿No has notado cómo ahora te están surgiendo nuevas ideas y se presentan otras opciones y oportunidades? Mercurio, tu regente, retrógrado, tiende a crear obstáculos y a veces te percatas que has dicho algo que no debiste decir puesto que estarías poniendo en peligro una relación. Sin embargo, la buena noticia es que no tendrá mayores consecuencias pues con tu sonrisa, tu carisma y tu palabra cariñosa todo se arregla y vuelve a la normalidad. Este será un mes de descubrimientos íntimos y exploración personal de tu mundo interior.

Amor



Hoy miércoles, que es tu día zodiacal, geminiano, la Luna transita por el signo de Acuario y empieza a regir el signo de Tauro a las 21:28 horas -tiempo universal. Los planetas Mercurio, Júpiter y Saturno continúan retrógrados. Alguien que esperas regresará a tu lado y te llenará de alegría. Superarás ciertas inquietudes sentimentales y emocionales que tuviste en días pasados. Te sientes muy seguro de ti mismo y sobre todo de tu capacidad de atracción que durante esta etapa, con Venus, planeta del amor, directo, es cada día más intensa y fuerte.

Salud

Durante este período astral vigila mucho lo que comes puesto que tu sistema digestivo tiende a estar algo sensible y si no cuidas tu régimen de alimentación podrías tener algún tipo de trastorno estomacal o de otra índole.

Trabajo

En tu trabajo están empezando a reconocer tus méritos y esfuerzos, asimismo, la forma en que te estás superando aprovechando tu tiempo para estudiar rendirá frutos en una posición con mayor responsabilidad y relevancia en los próximos días.

Dinero y fortuna

Hay dinero dándote vueltas, pero procede con cautela y no te dejes llevar por impulsos gastadores. Ahorra para tus vacaciones o para darte un buen regalo de cumpleaños cuando empiece a regir tu signo el próximo mes de mayo, el día 20.



Tauro empieza a regir y trae buenas noticias para ti