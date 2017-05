Géminis - Miércoles 17 de mayo 2017: No te arriesgues en algo desconocido

Hay un impacto positivo en tu vida. La fortuna te sonríe, y recibes dinero extra, pero no lo arriesgues impulsivamente en negocios ni compras intempestivas sin haberlos analizado previamente. Habla con el corazón en la mano, como tú sabes. Tienes de tu parte la energía sensible de la Luna en el elemento aire, que es el tuyo, lo cual te ayuda a entender mejor las motivaciones ajenas y ponerte en el lugar de los demás. No te asocies en tu trabajo con personas de mala educación pues su forma de ser podría perjudicarte al dar la impresión de ser como ellos. No dejes que su imagen empañe la tuya. Cuida tu prestigio.

Amor

La Luna continúa en tu elemento, aire, pues transita por el signo de Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Se observa un paisaje astral sui generis en tu vida amorosa. No te impacientes cuando las cosas no salgan como lo tenías planeado, la mejor actitud es ir fluyendo con el ritmo de la vida y de esa forma aprovechar lo que se presenta y no lamentarte por lo demás.



Salud

Este día te sentirás muy animado lo cual es estupendo ya que contribuirá a que saques adelante planes de salud que hasta ahora eran solamente proyectos, ideas que no habías materializado.

Trabajo

Quienes se encuentran esperando noticias relacionadas con cuestiones laborales recibirán un impulso extra que contribuirá a que puedan tomar una mejor decisión ya que habrá opciones, oportunidades para escoger lo que más te conviene, geminiano.

Dinero y fortuna

Te pedirán un dinero prestado y si puedes ayuda a quien lo necesita, pero si en el pasado esa misma persona ha quedado mal contigo entonces ya sabes a lo que te estás exponiendo. Pon en un plato de la balanza tu simpatía y deseos de ayudar, y en el otro las consideraciones prácticas.



