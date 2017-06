Géminis – Miércoles 14 de junio 2017: Enfrentarás nuevos desafíos

Con este tránsito lunar se acentúan tus cualidades más sobresalientes así que aprovéchalas y sobre todo no te dejes impresionar por los demás. Actúa a tu manera, independientemente, pero tomando en consideración a otras personas. No digas nada que surja por un impulso del momento si con tus palabras puedes herir o lastimar a los demás. Obra con precaución y no habrá problemas.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Acuario. El planeta Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Te mueves dentro de un círculo amoroso ardiente y ahora muchas dudas del pasado se resuelven de manera promisoria y feliz. Deja atrás el pesimismo y podrás avanzar decididamente a la conquista de tu futuro. Tendrás una noche apasionada.



publicidad

Salud

Pon las cosas en perspectiva y trata de hacerlo todo como debes, sin precipitarte para no causar alteraciones de tu sistema nervioso. Tu paciencia y voluntad son indispensables en este período en el que tu salud está recibiendo tantos impulsos.

Trabajo

La capacidad inventiva propia de tu signo te ayudará notablemente a sortear dificultades y resolver situaciones complejas en tu trabajo. Este es un buen ciclo para encontrar soluciones, pero debes prestar más atención a tus corazonadas.

Dinero y fortuna

La vibración planetaria actual agudiza tu intuición y contribuye a que descubras oportunidades ocultas detrás de las apariencias. Es un momento feliz para el azar y las rifas, concursos y competencias, pero sé prudente y retírate siempre a tiempo.



Cuidado con las responsabilidades



¿Qué son los mantras y para qué sirven?