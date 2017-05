Géminis – Martes 30 de mayo 2017: Sucederá algo muy hermoso

Los sentimientos que ahora te envuelven son intensos y el amor es algo real que podrás disfrutar plenamente durante este período de cumpleaños geminiano. Existen algunas personas que no te conocen bien y piensan que pueden impresionarte con dinero y posición para lograr sus fines, sin embargo, no contaban con tu experiencia, intuición y sensibilidad. Durante este ciclo astral vas a definir muy bien las intenciones de quienes se te acercan lo cual es formidable, particularmente durante este ciclo de cumpleaños en el que tantas opciones se van a presentar.

Amor

Hoy martes la Luna se está moviendo desde el signo de Leo hasta Virgo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Hay una nota alegre dentro de tu horóscopo. Las separaciones temporales terminan y hay alegría en tu vida, pero recuerda que tu actitud es determinante y de ella depende lo que puedas o no puedas conseguir.



Salud

Las cuestiones ajenas y los problemas y cargas de los demás te causarían desajustes nerviosos, ansiedades y desequilibrios. Es hora de relajarte y disfrutar más lo que estás haciendo ya que de ti dependerá, en gran medida, cómo te sientas a partir de hoy.

Trabajo

Haz oídos sordos a esos comentarios de gentes totalmente desequilibradas emocionalmente que lo único que saben hacer es quejarse de todo, y de todos. No te hagas eco de rumores laborales y no enfrentarás ningún problema. Concentra tu energía en tus asuntos relevantes, prioriza lo que es significativo y no te dejes llevar por ondas negativas en ningún momento.

Dinero y fortuna

Las cuestiones de dinero requieren más concentración de tu parte durante este ciclo astral. Pon tus asuntos en orden con tiempo porque si lo dejas todo para última hora no podrías sacar adelante tus planes en este mes tan agitado con tantas invitaciones, movimientos sociales y actividades económicas diversas.



