Géminis – Martes 28 de noviembre 2017: Dedica tiempo a tu pareja y al amor

No hay imposibles, solo obstáculos que se superarán.

Noticiero astrológico: La Luna se desplaza al signo de Tauro, y el único planeta retrógrado sigue siendo Urano. No prestes oídos a murmuraciones negativas y verás lo bien que te va en todo lo que estás haciendo. Tienes todo el derecho del mundo a tu felicidad, pero te estás ocupando demasiado de los demás y descuidándote. El romance y la aventura sensual te aguardan en unas vacaciones cortas o en un viaje que deberás realizar en pocos días. Este es un ciclo importante para tu renovación amorosa y podrás consolidar una relación comenzada hace poco. El mes de diciembre será renovador, todo cambia y gira para tu bien, geminiano.



Amor

Lograrás mucho más en tu vida amorosa si dejas expresar lo que siente a tu pareja y le das espacio y tiempo para que exponga sus puntos de vista. Atiéndela, la calidad de tiempo dedicado a tratar de resolver sus diferencias personales dará frutos sentimentales muy positivos.

Salud

Tu voz interior será la que te indique la mejor forma de cuidarte. Fortalece tu voluntad pues podrías ser víctima fácil de personas con debilidades alcohólicas y tendencia a las drogas. Si dices que “no”, tu salud y tu mente se fortalecerán

Trabajo

Continúa tu buena estabilidad laboral y si no te impacientas podrás conseguir todo lo que te has propuesto. Cada cosa lleva su tiempo y es menester hacerlo con inteligencia para no dejar a medias lo que debía realizarse de manera completa.

Dinero y fortuna

Llena esa planilla y pide el dinero que deseas obtener. No te desalientes por un contratiempo inicial ni por una negativa, pues muchas veces un banco te niega lo que otro te da. Insiste, lograrás resolver ese préstamo y todo saldrá como deseas.

Ritual para conseguir trabajo o un mejor puesto