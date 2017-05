Géminis - – Martes 23 de mayo 2017: Agradables momentos de amor en tu ciclo de cumpleaños

Hipnosis

En si no es un fenómeno extrasensorial sino un proceso muy bien estudiado por la ciencia y que se usa mucho en medicina y siquiatría, en el parto sin dolor, para operaciones donde el paciente no puede recibir anestesia y muchas otras aplicaciones. No debe confundirse con actos de circo que no tienen nada que ver con la verdadera hipnosis o hipnoterapia que es administrada por profesionales y nunca por charlatanes o “show” sin seriedad alguna. Foto: Shutterstock | Univision

