Géminis – Martes 18 de julio 2017: Se avecinan días excitantes

La Luna aproximándose a tu signo geminiano te confiere un gran dinamismo. Te sientes estremecer sexualmente frente a una persona que te llena de pasión. Estás más confiado y lleno de entusiasmo para sacar adelante tu vida amorosa. No importa el pasado, las desventuras quedaron atrás ahora tu horizonte está limpio y claro con esta nueva relación tan creativa para ti. No obstante, en otros aspectos, debes ser cuidadoso. Es posible que en estos momentos estés iniciando algún tipo de fantasía o aventura que te mantendrá entretenido aunque no será lo que estás pensando, pero sí algo que añadirá calidad de vida a tus años.



Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Tauro. Tanto los planetas Neptuno, como Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Sé prudente pues la gente no cambia de un día para otro y lo que ahora hallas agradable debido a las circunstancias, cuando te calmes no lo verás así. Si te entregas enseguida estarías arriesgando tu tranquilidad presente.

Salud

Si padeces de problemas reumáticos, trastornos artríticos, bursitis o condiciones similares hoy martes estás recibiendo una influencia planetaria sanadora que te ayudará a disfrutar de un resto del fin de semana aliviado y con más salud en general.

Trabajo

Pronto tendrás una oportunidad excepcional de exponer tus puntos de vista y tus compañeros de trabajo y superiores te prestarán mucha atención. No te sientas intimidado al dar una conferencia, charla o efectuar una presentación laboral pues como sabes tu signo geminiano es el maestro de la comunicación y la palabra.

Dinero y fortuna

El azar está de tu parte. Cuando todo parezca más difícil y el dinero no surja por ninguna parte descubrirás la forma de mejorar tu economía y aparecerán soluciones inesperadas. En este ciclo actual todo es posible, solo requieres paciencia y determinación, Géminis.

