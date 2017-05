Géminis - Martes 16 de mayo 2017: Tu ingenio hará la diferencia

Su manera de relacionarse con los demás es a otro nivel, a otro plano, no alimenta prejuicios, ni limitaciones, ni miedos ni deseos negativos de venganzas, cólera, ira, avaricia, falsa de compasión, en fin se va convirtiendo en un verdadero ser humano, cuya compasión es cada vez mayor pues sabe que “el amor es esa energía que mientras más damos, más tenemos, más crece” A diferencia de otras cosas materiales que si las damos podemos perderlas… el amor no es así, dando, se gana, aunque esa no sea la intención. Foto: Shutterstock.com | Univision

0 Compartir