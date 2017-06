Géminis – Lunes 5 de junio 2017: Terminan los malentendidos

Esta es tu noche del amor dentro de tu ciclo de cumpleaños y tendrás una gran oportunidad de rehacer tu vida sentimental si has sufrido alguna decepción o te encuentras distanciado o alejado de una persona querida. Una noticia de alguien que está lejos de ti te alegrará el día. La vida te sonríe, pero es indispensable que veas todo siempre con una actitud fresca y cuando hagas algo no esperes recompensas ni pagos sino simplemente disfruta por la acción de dar y la experiencia gratificante por ella misma. Así no habrá nada que pueda decepcionarte en esta etapa de tu realidad existencial.

Amor

La Luna está en Escorpión y tanto Júpiter como Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Haz caso a tus intuiciones y presta atención a la voz de tu corazón a la hora del amor. No te dejes guiar solamente por lo que te digan o lo que escuches sino más bien analiza tus propios sentimientos y sé tú mismo, nadie más, quien decida.



Salud

No hay incidencias negativas en tu horóscopo y esto es una grata noticia. Por tanto, para mantener esa influencia planetaria positiva mantén tu ritmo de vida actual y continúa haciendo lo que te está dando tan buenos resultados en tu salud.

Trabajo

Si tienes planeado cambiar de empleo o iniciar algún trabajo por cuenta propia este es un día adecuado para organizarte en ese sentido, poner tus papeles en su sitio y pensar una estrategia apropiada para mejorar tus condiciones laborales.

Dinero y fortuna

Si una vez fuiste generoso y ahora vuelven a solicitar tu ayuda económica exige garantías y no te dejes manipular por nadie. No se trata de ser tacaño o duro de corazón, sino de no continuar perjudicando tus propios intereses para satisfacer a otros que no se ocupan de resolver los suyos.