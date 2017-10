Géminis – Lunes 30 de octubre 2017: Estás en el umbral de algo hermoso

30 de octubre | Tiempo de evaluar lo que has hecho en el año

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Piscis y el nodo lunar continúa retrógrado. Pon en orden tus ideas y elimina las que no sirven, geminiano. Estás entrando en una etapa creativa, pero también muy intensa en la que aquello que estabas preparando no se termina y deberás seguir un plan consciente para sacar adelante todo lo que tienes pendiente. Un encuentro con alguien que surge de repente en tu horizonte sentimental te impresiona y posiblemente, en menos tiempo del que piensas tendrás en tus manos las llaves del corazón de esa persona. No te impacientes, geminiano, muchas veces la impaciencia mata el amor puesto que se confunde una emoción pasajera con un sentimiento mucho más profundo.



Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Piscis y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Descubres nuevos horizontes íntimos dentro de ti mismo y cuando te parecía que todo se estaba terminando te percatas que no era así, al contrario, era todo parte de un proceso de crecimiento y consolidación amorosa del cual saldrás fortalecido.

Salud

No exageres, la medida es tu tesoro. Lo más difícil en una dieta es mantener la fuerza de voluntad, pero ahora estás algo vacilante. Ten cuidado porque podrías dejarte llevar por un impulso y empezar a comer sin control causando un desajuste en tu peso y provocando obesidad.

Trabajo

Probablemente estés iniciando algún tipo de actividad nueva en tu trabajo la cual tiende a preocuparte por no estar familiarizado con la misma. Felizmente podrás resolverla en menos tiempo del que pensabas puesto que tu signo geminiano es muy versátil, inteligente, y de pensamiento ágil y ligero.

Dinero y fortuna

Es te lunes es ideal para reorganizar tus finanzas y al mismo tiempo recortar gastos. Verás como con una actitud más positiva ante la economía tu dinero rinde más. Descubrirás muchos pagos ocultos en tus cuentas que debes reducir ¡desde ya! Aumentarán tus ingresos, geminiano.