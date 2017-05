Géminis – Lunes 29 de mayo 2017: Te envuelve un tono muy intenso

29 de mayo | Es un día de nostalgias, no te dejes llevar por pensamientos tristes

La acción directa de tu regente, Mercurio, en esta etapa de cumpleaños geminiano contribuye a dejar atrás los malentendidos y las situaciones negativas que pueden haberte causado problemas en el pasado. Estás viviendo un nuevo comenzar. Tendrás motivos para sentirte alegre y confiado puesto que ahora muchas cosas que no marchaban del todo bien empiezan a cobrar otro giro. Vete preparando mentalmente para una nueva responsabilidad familiar, social o laboral. Tienes frente a ti todo un horizonte de posibilidades, pero recuerda que eres tú quien tiene que dar el primer paso y no esperar que sean otros los que actúen o piensen por ti. Tú eres muy ágil de mente, inteligente, activo y dinámico, y esas cualidades son las que te conducirán al éxito en todo lo que te propongas realizar.



Amor

Hoy lunes la Luna está en tránsito por el signo de Leo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Estás algo impulsivo. No exageres tus sentimientos hoy. Tienes una fuerte tendencia a querer llevar a todos a tu mundo interior. Tu pareja no vive la vida con la misma intensidad que tú e intentar cambiarla pondría en peligro la estabilidad sentimental de ambos, no lo olvides.

Salud

Si vas a tomar alguna decisión relacionada con tu salud, una operación, un tratamiento nuevo o cirugía estás en el momento de las soluciones. La acción de la Luna te vuelve decidido y resuelto, finalmente haces lo que debes.

Trabajo

Los geminianos que tienen trabajo tendrán frente a ellos una semana muy activa. Desde este lunes organiza tu tiempo para que no te tome la noche cargado de responsabilidades. Si estás desempleado, tranquilo, el cambio de mes, en unos días, traerá el empleo que buscas.

Dinero y fortuna

Te asombrarás de la forma en que el dinero te llega. En los momentos más difíciles recibes un pago atrasado, un cheque, una tarjeta de crédito o un toque afortunado en el azar. Pronto estarás en un nivel que te dará la seguridad que buscas.