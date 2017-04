Géminis - Lunes 24 de abril 2017: Quien encuentra un buen amigo tiene un tesoro

Mercurio, tu astro regente, está retrógrado. Hay circunstancias latentes que no se pueden cambiar, pero recuerda siempre que tu actitud es la que hará la diferencia en todo momento, geminiano. Tómalo todo con una disposición positiva, adecuada, extrayendo lo mejor a lo que ocurra aunque inicialmente no lo entiendas. A partir de ahora estás tú en control de la situación ¡son los demás los que tienen que venir a buscarte, y no al revés! No te impacientes a la hora de tomar una decisión y verás lo bien que te va en todo pues durante este ciclo astral no te convienen las exageraciones en ningún momento.



Amor

Hoy lunes la Luna está en Aries y los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. El amor es siempre nuevo y refrescante, sobre todo en tu signo geminiano que está atravesando ahora un período sensual e intenso. Abre los ojos, lo que en estos momentos está surgiendo no lo debes desestimar. Disfruta a plenitud los regalos que la vida te está ofreciendo.

Salud

Te rodean quienes quieren saber de todo, y no saben nada. Hay quienes podrían estar comprometiendo tu salud con medicamentos extraños y sustancias tóxicas. Evita a los charlatanes, confía en los profesionales siempre, tu salud es tu tesoro, ¡cuídala!

Trabajo

Separa unas horas este lunes para destruir papeles viejos, poner orden en tus asuntos y no agobiarte con todo lo que tienes pendiente. Ve preparando las condiciones para que tengas una semana laboral en la que puedas aprovechar al máximo todo tu tiempo.

Dinero y fortuna

En los próximos días habrá ingresos y propuestas que implicarán algún tipo de actividad extra. Ve haciendo lo tuyo de forma organizada y no tendrás problemas en el resto de abril y te prepararás mejor para tu período de cumpleaños geminiano en el próximo mes de mayo.