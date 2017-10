Géminis – Lunes 2 de octubre 2017: Aprovecha este impacto para mejorar tu vida íntima

Un encuentro no previsto cambiará tus planes en esta semana. Más... Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna entra en Piscis en la primera semana de octubre que coincide con el plenilunio del día 5 en Aries. Si tienes pareja, ponle energía positiva a tus relaciones, si no la tienes, no te inquietes pensando lo que puede o no puede suceder sino más bien concéntrate en tu realidad ya que eso es lo que interesa siempre, lo que está ocurriendo en este momento, en el aquí y el ahora. Hay varios aspectos astrales que atraen a tu horóscopo muy buenas energías en el plano sexual, geminiano.

Amor

La Luna está en el signo de Piscis y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. No te gusta mucho ceder y darle la razón a otras personas, pero al mismo tiempo puedes ser justo y razonable cuando te lo propones. Si ahora te percatas que cometiste un error en tus relaciones afectivas pide disculpas a la persona herida.



Salud

Si descuidas tu salud puedes volverte vulnerable a las infecciones menores de garganta y tener problemas en la voz. Protégete bien el cuello si tienes que salir a la intemperie bajo condiciones climáticas adversas y evitarás complicaciones.

Trabajo

Los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están muy bien auspiciados, así que aprovecha esta buena energía para sacar adelante esos planes estancados y poner a funcionar a plenitud tu capacidad.

Dinero y fortuna

Se te presentarán importantes ocasiones de demostrar tus conocimientos y talento en una empresa nueva en la cual se necesitan personas con tu experiencia. Ese salto laboral te ayudará y producirá un aumento de tus ingresos económicos.



