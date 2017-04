Géminis - Lunes 17 de abril 2017: Rectificas el error cometido y logras más

Un lunes que promete el inicio de una semana estupenda, geminiano, puesto que has aprendido de situaciones pasadas y valoras más lo que tienes a tu alrededor, amigos, familia, trabajo. Sin embargo, recuerda que con Mercurio retrógrado la lengua se suelta y tiendes a decir palabras que luego te arrepientes porque hieren innecesariamente a quien te ama. LO principal es reconocer cuando te hayas equivocado y enmendar el error. Felizmente no pasará a mayores. Hay un aspecto positivo de Marte que te inspira totalmente a la superación persona, al cuidado físico y a tu progreso personal. Tranquilo, no permitas que la tristeza estropee este día que debe ser para vivirlo intensamente y en el que todo lo mejor puede suceder.



Amor

Hoy lunes la Luna está en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Mercurio, Júpiter y Saturno continúan retrógrados. Recibes una buena noticia asociada con una persona ausente que alegrará mucho tu día pues en ella te enteras de algo que una vez te inquietó sentimentalmente y descubres la realidad de la situación. Este giro brusco en las cosas te favorecerá. Asimismo sientes alegría al saber que eres buscado, deseado y querido por los demás. Cultivarás esa parte sexual tan intensa de tu signo en estos momentos.

Salud

Mejoras en tus dolencias crónicas especialmente si están asociadas con las vías respiratorias o digestivas. Si gozas ahora de buena salud no la vayas a estropear cometiendo los errores que en otras oportunidades te han causado problemas. Aléjate de lugares donde hay humo y sustancias irritantes.

Trabajo

Haz acopio de tu paciencia y decisión antes de dar un paso crucial en tu empresa. No es el período mejor para los cambios bruscos de empleo, sino más bien el tiempo de considerar opciones, estudiar posibilidades y planear el futuro. La superación será la base de tu éxito total.

Dinero y fortuna

Reevalúa tu presupuesto y elimina los gastos innecesarios en tu vida y así estarás aplicando de manera práctica tu sentido de economía. Te asombrarás de cuantas cosas puedes prescindir y lo mucho que logras con menos dinero y esfuerzo. Tendrás ingresos inesperados que te ayudarán en el mejor momento.



