Géminis – Lunes 15 de mayo 2017: La Luna se dirige a tu elemento aire ¡intuiciones!

Tus perspectivas generales son muy positivas así que no te desalientes ni impacientes. Más… Por Profesor Zellagro

No siempre las cosas salen a la medida de nuestros deseos, geminiano, lo que ocurre es que como tu mente es tan ágil y rápida quieres ver soluciones inmediatas. Mantén tu compostura si algo no sale inicialmente como deseas porque paulatinamente verás resultados prometedores. Recuerda que ahora Júpiter está retrógrado en tu elemento aire y esto causa algunas demoras en ciertos asuntos. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías porque están aguardando la gran felicidad. Por un lado querrás salirte con la tuya, quizás discutir un poco más de la cuenta, pero por otro podrás equilibrar tus reacciones. Trata de encontrar el justo medio y así te evitarás situaciones ansiosas con quienes están a tu lado.



Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario, que es del elemento aire, igual que tú. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si has comenzado recientemente una relación y notas que esa persona es demasiado posesiva o se pasa el tiempo tratando de saber qué haces, dónde estás y pormenores de tu vida habrá llegado el momento de aclaraciones porque lo que menos soporta tu signo independiente y refrescante es una relación tóxica.

Salud

Tal vez te has descuidado un poco en tu régimen de alimentación y hayas aumentado de peso. Esta circunstancia podría desalentarte lo cual a su vez repercutiría negativamente en tu voluntad para lograr las metas que te has impuesto a ti mismo.

Trabajo

Estás en el período de los trabajos extras y las actividades fuera de tu horario de trabajo. También estás en un proceso creativo, posiblemente iniciando algún tipo de actividad diferente que te servirá mucho tan pronto como haya comenzado tu ciclo de cumpleaños en unos días.

Dinero y fortuna

El dinero está sonriéndote y aunque de repente incurras en un gasto inesperado, no te inquietes pues todo volverá pronto a la normalidad. La clave está en una buena administración de tus ingresos y en no dejarte llevar a compras alocadas por quienes no tienen control de su presupuesto y piensan que el dinero se da en la calle como si fuera yerba.