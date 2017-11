Géminis - Lunes 13 de noviembre 2017: ¡Un inicio de semana singular!

Noticiero astrológico: La Luna se está moviendo al signo de Libra lo cual ejercerá una influencia impactante en diferentes áreas de tu vida. Durante este ciclo planetario se te revelarán muchas cosas, es como si repentinamente comprendieras lo que hasta ahora era evidente, estaba frente a tus ojos, pero no querías o podías ver. No tienes nada que temer si actúas siguiendo tu corazón y no te envuelves emocionalmente con personas que son irresponsables y fantasiosas. Las últimas semanas del año serán inolvidables para ti en el aspecto sentimental.

Amor

La Luna se mueve al signo de Libra mientras los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu vida sentimental se robustece y afirma durante este período astral y los tránsitos planetarios directos de Venus y Mercurio. Sabrás que a veces es preferible callarse a decir algo que pueda herir a terceros. Una palabra que no se dijo en un momento de ofuscación te ahorrará muchos dolores de cabeza.



Salud

Este es tu tiempo y tomarás conciencia de tu salud. Es el momento de planear concretamente lo que vas a hacer en el resto del 2017 para mantener tu salud en buen estado. Elimina de tu vida todo aquello que te está causando problemas.

Trabajo

Vete preparando porque en menos tiempo del que piensas estarás ocupando una nueva posición que requerirá capacitación de tu parte. Este día compra libros, materiales de estudio y todo lo que de una forma u otra esté relacionado con tu profesión.

Dinero y fortuna

Las noticias económicas que vas a recibir son más que positivas. Aunque haya demoras en la recepción de un dinero, no te inquietes porque verás fluir la abundancia gracias a tu tesón, disciplina y trabajo. El azar también te dará una sorpresa.