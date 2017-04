Géminis - Lunes 10 de abril 2017: Momentos de dudas en el amor

Debido a la fuerte acción de tu regente, Mercurio, retrógrado, estarás atravesando algún momento de duda o indecisión respecto a lo que debes hacer con tu vida sentimental, pero felizmente según transcurra el día contarás con los recursos internos necesarios para ayudarte a poner orden en tus asuntos y tomar las decisiones correctas. Algo que parecía lejano, una persona que no te respondía, empieza a ponerse en contacto contigo. En tus asuntos sociales y laborales estás en un ciclo estupendo y lo que hagas impactará positivamente a quienes te rodeen.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Libra en vísperas del primer plenilunio de abril que ocurrirá mañana martes. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. No te has equivocado en tu elección y esa persona que te interesa es la que te conviene. No te desalientes por un contratiempo inicial ni una negativa que te hayan dado. Lo mejor ocurre después que termine este día. Ya verás sorpresas.



Salud

Cuando te lo propones logras tus metas de salud. Hoy debes hacerlo porque si te descuidas existe una tendencia a aumentar de peso que podría perjudicarte sobre todo ahora que dentro de algunas semanas se aproxima tu ciclo de cumpleaños.

Trabajo

Tu intuición y claridad mental te ayudarán a encontrar soluciones adecuadas y muy prácticas a las dificultades que surjan este lunes en la realización de tu trabajo. Asimismo, es un día muy positivo para las amas de casa en general.

Dinero y fortuna

Mantén un ojo claro y directo en las diferentes ofertas y proposiciones que hoy te pondrán sobre la mesa porque algunas serán muy buenas, pero otras no. Deberás aplicar tu inteligencia y experiencia para no dejarte confundir por los tramposos.