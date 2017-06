Géminis – Jueves 8 de junio 2017: Terminas una tarea engorrosa

Aprovecha la energía que procede del tránsito de tu regente, Mercurio, por tu propio signo durante este ciclo de cumpleaños pues su efluvio te envuelve con determinación y firmeza, geminiano. Cuentas con más recursos de los que crees, pero lamentablemente estás pagando intereses, cuotas y cosas que no debes. Una revisión a fondo de tus finanzas te arrojará un saldo positivo. Tú no puedes vivir la vida ajena, sino la tuya, y no puedes estar pendiente día y noche a que te estén llamando por teléfono para contarte lamentaciones y cuitas o usando tu tiempo para descargas emocionales. En todo momento sé tú mismo.



Amor

La Luna está en Sagitario, a pocas horas del plenilunio -la Luna de fresa- y del tránsito directo de Júpiter. Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay ciertas tensiones que deberás superar para no verte envuelto en situaciones comprometedoras con tu pareja o la persona que amas. Es importante definir tu actitud y no seguir prometiendo lo que no puedes cumplir.

Salud

Una preocupación en tu subconsciente te puede estar creando malestares de origen nervioso e insomnio. Sería muy bueno para ti hacer algunos ejercicios de tipo yoga, relajación, aromaterapia o te dieras algunos masajes. Inténtalos hoy y verás lo bien que te resultan.

Trabajo

Cuando las cosas te parezcan más complicadas y difíciles empezarán a resolverse y en estos momentos tu ciclo laboral está en ascenso y aunque te parezca que hay problemas insolubles y situaciones peligrosas todo se resolverá felizmente, geminiano.

Dinero y fortuna

Mantén abiertos tus ojos y sobre todo no dejes pasar por tu vida las oportunidades sin aprovecharlas. La ocasión menos esperada tal vez sea la que traiga a tu vida la prosperidad anhelada. Muchas veces el amor está unido a la fortuna aunque no te lo parezca inicialmente.

