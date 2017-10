Géminis – Jueves 5 octubre 2017: Sueños que se realizan

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el primer plenilunio de octubre en el signo de Aries. Tus sueños se van a realizar y eso es lo que cuenta pues te percatas que entre la fantasía y la realidad no hay un abismo insalvable. Es importante que frente a una situación nueva apliques toda tu inteligencia para no comprometerte en algo que no vale la pena. Podría estar llegando el momento en el que recibes noticias de un amor lejano. No te inquietes si no es así pues ya se perfila claramente la dicha en tu vida en pareja y el renacer de lo que pudo haberse enfriado, pero que ahora felizmente vuelve a brillar de forma intensa dentro de tu horizonte sentimental.



publicidad

Amor

Hoy jueves la Luna sigue en Aries y ocurre la Luna llena. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Un tono fresco y sensible te envuelve directamente y sabes qué hacer y decir cuando estés frente a esa persona que estremece tu Ser Interno. Abre tu corazón y tus labios, deja fluir tus palabras y no te arrepentirás.

Salud

Concéntrate en la solución de tus problemas, cada cual en su tiempo, y verás como mejoran tus dolencias. Recuerda que muchos dolores físicos se derivan de tu estado mental. No podrás resolver unos sin solucionar otros.

Trabajo

Es hora del cambio en el trabajo, geminiano. Explora nuevos métodos y atrévete a ser diferente. Tus ideas laborales arrojarán buenos frutos y verás lo bien que es acogida por todos tus compañeros en tu fábrica, taller o lugar donde estás empleado. El plenilunio de hoy traerá una "chispa" a tu vida laboral.

Dinero y fortuna

En este ciclo directo de tu regente, Mercurio, vas a recibir noticias muy alentadoras asociadas a una demanda legal, una herencia o un trámite jurídico. Confía en tus intuiciones geminianas. La semana entrante tendrás buenas respuestas a cierto asunto que estaba medio paralizado.



Las energías se juntan para que hagas realidad lo que quieras