Géminis – Jueves 29 de junio 2017: Una nueva sensación íntima

Esta etapa astral se caracteriza por la curiosidad, la capacidad para escribir bien, la necesidad de la variedad, cierta inquietud y mucha locuacidad. Aprovecha los aspectos positivos de este tránsito de la Luna y tu regente Mercurio, directo, que se une al de Venus y Júpiter directos, y haz todo aquello que has deseado hacer desde hace tanto tiempo. Este será un día estupendo si tienes que hablar en público, presentarte a una entrevista importante o conversar algo delicado con alguien cercano a ti. Lo que hubo en el pasado es historia, lo que ahora tienes frente a ti es lo que realmente cuenta y te permitirá dar un salto cualitativo hacia adelante en todo lo que te propongas realizar.



publicidad

Amor

La Luna sigue en tránsito por Virgo moviéndose hacia Libra. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. No habrá obstáculos insalvables cuando hay amor. Por otra parte descubres nuevos aspectos de tu intimidad sexual que hasta ahora no habías considerado o los habías reprimido pensando que se trataba de algo malo, cuando en realidad, no lo es.

Salud

Es hora de descansar más la mente y el cuerpo. La práctica de la meditación, del yoga, de ejercicios de relajación brindarán ese tono de armonía que tanto necesitas para que se fortalezca totalmente tu sistema inmunológico y aumenten tus defensas contra catarros, gripes y afecciones similares.

Trabajo

Tu lema debe ser “hoy voy a hacer el mejor trabajo y hacerlo con entusiasmo”. Esa es la actitud que no solamente te permitirá tener un día estupendo sino avanzar en tu empleo. Si eres uno de los geminianos que está desempleado no te agobies, sigue insistiendo, busca, llama, indaga y no te des por vencido en ningún momento.

Dinero y fortuna

Ten mucho cuidado con los timos y las ofertas que aparentemente ofrecen mucho, pero son estafas, sobre todo de firmas que te piden dinero para negocios muy buenos. Antes de caer en la trampa cerciórate muy bien de su legitimidad, llámalos por teléfono, visita sus páginas de Internet, consulta con el buró de comercio. No des información personal a nadie que no esté plenamente autorizado, identificado y sea oficial.



publicidad

La Luna te exige la perfección en los detalles





Identifica a los vampiros emocionales que te rodean y cuidate de ellos