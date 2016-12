Géminis – Jueves 22 de diciembre: Un ciclo de amor y trabajo

Este jueves y el resto del fin de semana aumentan tus responsabilidades laborales y familiares como consecuencia de la irrupción retrógrada del planeta Mercurio, tu regente. Estás iniciando un proceso de ajuste, evaluación y solidez con tu pareja. Guíate por una corazonada. Dile a esa persona que te interesa lo que piensas de ella. No te excedas en tus gastos pues con esta posición lunar te sientes con ímpetus de gastos excesivos y si recibes algún dinero extra vas correr enseguida a las tiendas. Un aviso: espera una noticia de alguien que hace tiempo no ves y se encuentra atravesando una dificultad, no te agobies podrás ayudarle adecuadamente. Todo fluye geminiano.



Amor

La Luna sigue transitando por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Mercurio, que es tu regente, y Urano, continúan retrógrados. Si te hablan mal de alguien que amas y tratan de volverte celoso no le prestes atención, recuerda que hay quienes se especializan en molestar a los demás y si te dejas envolver por sus enredos entonces estarías dejándote llevar por los que te irritan y enojan.

Salud

Con un toque de concentración de tu parte te evitarás muchos problemas de salud. Cuídate de resbalones y caídas en tu casa o en tu trabajo porque estás propenso al descuido y eso podría causarte lesiones.

Trabajo

Evita las discusiones con gentes emocionalmente inestables. La presencia a tu alrededor de personas conflictivas y llenas de problemas personales puede sacarte de quicio. Ten paciencia y te asombrarás de lo que consigues.

Dinero y fortuna

La influencia positiva del planeta Marte está de tu parte y te encuentras bien auspiciado en ese sentido. Cuando te inviten a realizar ese viaje de negocios no vaciles pues tienes la suerte en tu camino. Inclusive, en el azar puedes recibir un toque de fortuna de forma inesperada.