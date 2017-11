Géminis – Jueves 2 de noviembre 2017: Harás algo que no pensabas

Sigue tus inspiraciones y no lo lamentarás.

Noticiero astrológico: La Luna está desplazándose por Aries, que es del elemento fuego. Un jueves excitante para ti, geminiano, pues el tránsito lunar por el elemento fuego todo lo conmociona y transforma. Tú sabes cómo enfrentarlo todo con determinación y gracias a tu estupenda intuición, convertirás cualquier revés temporal sufrido recientemente en un triunfo y todo un éxito. El tránsito planetario en este ciclo te ayuda a cumplir uno de tus sueños largamente acariciados. Esa persona ausente que te hizo vibrar de pasión está pensando en el regreso y el reencuentro estará lleno de un fuerte contenido amoroso y sensual. Habrá algo sorprendente en tu realidad sentimental, muy bello.



Amor

Hoy la Luna está en tránsito por Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Debes tener cuidado porque podrías estar poniendo tu interés en una persona que tiene compromiso, y esto te afectaría. No se trata de estar desconfiando de todos sino de ser realista sin perder tampoco esa frescura que caracteriza el amor.

Salud

Tu cuerpo y mente se reconfortan con las influencias ambientales que ahora te rodean a nivel astrológico. Utiliza esta energía cósmica para deshacerte de los hábitos de salud negativos y acentuar las cualidades positivas de tu signo geminiano.

Trabajo

No es el día adecuado para discutir con tus compañeros de trabajo, jefes, subalternos o socios en tu empresa. Tómalo todo con menos rigidez, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones a tu lado.

Dinero y fortuna

Alégrate porque pronto recibes un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Aplica lo aprendido y no pierdas tu confianza en la vida.



