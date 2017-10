Géminis – Jueves 19 de octubre 2017: No importa lo que haya sucedido, saldrás adelante

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el novilunio de octubre, la Luna nueva en Libra. Si escuchas noticias inquietantes relacionadas con tu trabajo o tu vida sentimental no te angusties, se trata de falsas alarmas. Recuerda, en este ciclo estás muy bien auspiciado. Ahora que se inicia un nuevo mes sinódico y la Luna está en el elemento aire, muy compatible contigo que también eres de aire, se reactivan tus resortes internos. Pareces haber encontrado el amor de tu vida y decides casarte, unirte con esa pareja o mantener tu relación. Estás en un buen momento y con el tránsito actual de tu regente Mercurio, directo, en un signo apasionado se augura una noche etapa de felicidad entre tú y esa persona.



Amor

Hoy jueves la Luna sigue en tránsito por el signo de Libra y se pone en oposición con el Sol en el primer novilunio de octubre. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados, los demás están directos. Tú, geminiano, eres inquieto y curioso y demandas una pareja que comparta tus intereses, sobre todo que sea inteligente pues de lo contrario te aburres. No trates de “cambiar” a nadie, acepta a los demás como son y si no te conviene o no te agrada su manera de ser dirige tu atención a otra persona.

Salud

Tu cuerpo está ahora reclamando alimentos adecuados, recuerda que lo importante es escucharlo y proporcionar siempre los nutrientes adecuados, no comer para llenarse, sino para alimentarse. Una selección adecuada de tus comidas fortalecerá tu salud.

Trabajo

Aprovecha al máximo el tránsito de Mercurio, tu regente, directo, en este ciclo del mes sinódico que está comenzando hoy con el novilunio puesto que ahora tu carisma está acentuado y si debes presentarte en algún lugar para una entrevista laboral, tu personalidad cautivará a todos.

Dinero y fortuna

Habrá un toque de fortuna en un juego lícito, sorteo, rifa o competencia, así que no te abstengas si te sientes inspirado a tentar el azar en algún casino o sitio similar que sea legal.

El Sol se opone a Urano y pueden llegar imprevistos