Géminis – Jueves 16 de noviembre 2017: Tomarás una decisión relevante, necesaria

Noticiero astrológico: Este jueves la Luna está moviéndose al signo Escorpión. Siguen retrógrados los planetas Urano y Neptuno. Hay dinamismo y energía en tu vida, pero también un toque de imprudencia así que mucho tacto para no complicarte diciendo cosas inadecuadas. Lo único que debes hacer es poner más atención a lo que hagas y no habrá ninguna dificultad. No cometas una equivocación con alguien del extranjero cuyas costumbres son diferentes a las tuyas. Antes de decir algo imprudente aplica tu sentido común. Si tu trabajo es por comisiones pudieras esperar un buen ingreso aunque no salgas de casa. Si estás desempleado no te inquietes y utiliza el tiempo libre para efectuar investigaciones de mercado y enviar cartas a empleadores potenciales.



Amor

Evita pleitos con tu pareja y no te pongas a discutir por cuestiones intrascendentes porque debido a una cuadratura planetaria de Mercurio, planeta de las comunicaciones, en este jueves, cualquier argumento, por pequeño que sea, puede causar problemas. Felizmente, el efluvio cósmico de la lluvia de estrellas está creando un campo magnético positivo en tu vida.

Salud

Debes ser muy cuidadoso pues existe una tendencia en tu horóscopo a los accidentes por descuido. Si sales apresuradamente de tu casa revisa primero los fogones, hornillas, llaves de agua y la electricidad.

Trabajo

La energía planetaria de hoy jueves hace que las personas a tu alrededor estén más tensas que de costumbre y salten por cualquier cosa que les digas. Debes usar tu tacto social y manejar las situaciones diplomáticamente.

Dinero y fortuna

No te desanimes pues las inconveniencias económicas si uno se lamenta y maldice se complican. Nada ganamos con quejarnos y si aún no cuentas con dinero suficiente para enfrentar tus gastos muy pronto recibirás sorpresas.

Las energías planetarias de hoy te llenan de cosas positivas