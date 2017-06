Géminis en junio: Estarás en control de tus emociones

Si no te sientes seguro del objeto de tu amor y dudas respecto a lo que debes hacer o no hacer, consulta tu Ser Interno y actúa según tus principios. Si tienes pareja, disfrútala, si no la tienes es tu momento para salir de casa y moverte en sociedad puesto que donde menos esperes está aguardándote el romance. Este mes de Cáncer se agudiza tu intuición y si la sigues encontrarás las mejores oportunidades para hacer dinero. Una advertencia: tiendes a la lasitud, o sea, descuidar tu régimen de vida, salud, ejercicios. No flaquees en tu voluntad y verás que consigues todo lo que te has propuesto, la clave está en insistir. Foto: Shutterstock | Univision

