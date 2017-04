Géminis en abril: No te lances a una aventura nueva

La clave en la vida es saber erguirse, levantarse cuando uno se cae. Ahí está el secreto. Hay quienes dicen “no quiero tener problemas”, eso es absurdo, los problemas siempre existen, lo que hay es que saber cómo enfrentarlos y resolverlos. Es un mes para ser sociable, circular, prepararte para todo lo mejor. Quizás te llegue una invitación que no te guste del todo, pero trata de asistir porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía. No te inquietes por lo que suceda y no puedas comprender porque dentro de unos días entenderás bien el por qué de tantos cambios y te irá mejor. La vida nos trae siempre la posibilidad del cambio, la esperanza. Foto: Shutterstock | Univision

