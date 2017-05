Géminis – Domingo 7 de mayo 2017: No te dejes impresionar por los demás

7 de mayo | No hagas caso a lo que dicen, podrías quedar envuelto en un chisme

Las verdaderas personas grandes de corazón y de vida en general son sencillas, humildes en su actitud –humildad no significa ser pobre, hay muchos pobres que son arrogantes y no son humildes y muchos ricos que son sencillos y modestos, humildes en sus tratos con los demás. Algunas personas que han confundido una cosa con la otra querrán impresionarte con bienes materiales, dinero y posición. Antes de embarcarte sentimentalmente con alguien así mira lo que hace, no lo que dice, y entonces podrás tomar buenas decisiones.

Amor

La Luna continúa transitando por Libra. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. La influencia directa de tu regente, el planeta Mercurio, te sigue envolviendo con un aura atrayente que facilita la conquista amorosa. Pronto estarás viviendo una aventura excitante que cambiará tu manera de ver la vida extraordinariamente.



Salud

Estás recibiendo una onda sanadora que revitaliza tu organismo y te ayuda a recuperarte de problemas de salud asociados con trastornos en la piel, quemaduras, fracturas o situaciones similares. La vitalidad planetaria te envuelve hoy. Si trabajas hoy atiende bien lo que haces para evitar accidentes laborales.

Trabajo

Aplica toda tu fuerza de voluntad y termina con las indecisiones pues es la única forma de terminar lo que te has propuesto realizar. Pueden surgir contrariedades inevitables, pero con tu buena disposición, energía y presencia de ánimo las lograrás resolver. Mañana lunes tendrás un día muy agitado, vete preparando desde ahora para acometerlo con todos tus bríos.

Dinero y fortuna

Una corazonada súbita, un impulso inexplicable surgido de tu Ser Interno te colocará en una situación muy ventajosa en la cual podrás recibir un dinero asociado a una compra o venta importante. Espera un poco y lograrás resultados. Si tienes algo guardado no lo malgastes, lo necesitarás en unas semanas cuando comience a regir tu ciclo de cumpleaños.