Géminis – Domingo 2 de julio 2017: Una etapa de mucha creatividad

Esta es una etapa de mucha creatividad geminiana. Posiblemente enfrentes una situación fuera de lo común ya que quizás tu pareja o un buen amigo te respondan de una manera que te confunda totalmente. Tal vez lleguen a tus oídos ciertos comentarios o rumores que podrían causarte desestabilización, sospechas, temor a estar siendo engañado o engañada por esa persona en quien has depositado tu confianza. Antes de asumir una posición intransigente y causar más problemas en una relación, trata de dialogar, comunicarte y resolver cordialmente las diferencias. No hay nada mejor que hablar con el corazón en la mano, con sinceridad y franqueza para llegar a un arreglo en todo.



Amor

Hoy domingo la Luna se está desplazando desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Prepárate para reacciones inesperadas de amigos o enamorados en este domingo porque lamentablemente algunos de ellos no entenderán bien tus intenciones y deberás armarte de paciencia para explicarlas bien. Afortunadamente tú, como geminiano, posees el talento de la buena comunicación, máxime ahora con tu regente, Mercurio, directo.

Salud

Si padeces de problemas circulatorios, sobre todo en las piernas o los muslos, verás una considerable mejoría en este día debido a la posición de tu regente Mercurio en tránsito. No cambies por tu cuenta un medicamento, sigue indicaciones.

Trabajo

¿Hubo problemas laborales? Se aclaran malentendidos y todo vuelve a la normalidad, de manera satisfactoria para ti y con mejores condiciones. Finalmente saldrás de un embrollo legal asociado con tu trabajo y obtendrás la compensación adecuada.

Dinero y fortuna

Es muy posible que estés considerando la posibilidad de invertir en un negocio familiar. No es mala idea y si cuentas con los recursos para echarlo a funcionar no lo pienses más porque estás en un momento favorable. Si has puesto tu dinero en marcha hay buenas noticias.