Géminis – Domingo 18 de diciembre: Tu inteligencia es clara

Sé prudente y no te pesará en lo absoluto.

Tu inteligencia brilla, geminiano. En cuestiones del amor, no olvides la interacción que hay entre tu mente y cuerpo. Es importante que en este día tengas privacidad y te alejes de los demás para que puedas hablar contigo mismo. Hay personas demasiado conversadoras que te hacen perder tiempo y energía y te llenan la cabeza con ideas erróneas acerca de la persona que amas. No te dejes arrastrar a ese mundo de comentarios y habladurías que disipan tu concentración y al final causan pérdidas de dinero y afectos. El amor requiere prudencia y ahora se impone la discreción, no hables demasiado.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries, los demás planetas siguen directos. No hay nada negativo que pueda estropear tu domingo si actúas siguiendo tus propias inclinaciones y no te dejas arrastrar a escenas de celos, provocaciones o sospechas. Estás en un buen tono amoroso, no lo eches a perder discutiendo ni trayendo al presente cuestiones pasadas.



Salud

El día presenta aspectos altamente positivos en tu salud así que no te inquietes si algo no sale como esperabas ya que ahora son muchos los factores que están incidiendo a tu favor y en menos tiempo del que piensas recuperarás lo que habías invertido en el mantenimiento de tu salud.

Trabajo

Hoy serás parte de la acción en tu trabajo y te sentirás muy reconfortado por el reconocimiento que recibirás tanto de tus compañeros como de tus superiores y supervisores. Un buen día para conquistas laborales y promoverte en tu empresa. ¡Pide ese aumento o promoción que tanto necesitas!

Dinero y fortuna

Escucha atentamente las opiniones de quienes saben más que tú en cuestiones de dinero porque poseen la experiencia y han triunfado en sus negocios, pero no las apliques directamente sino adáptalas a tu propia realidad para que tengas éxito.