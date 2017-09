Fue un flechazo: Gianluca Vacchi confesó cómo se enamoró de Ariadna Gutiérrez

Ella estaba bailando en la playa y él no estaba buscando novia, pero Gianluca no pudo evitar sucumbir a los encantos de la colombiana. Fue él quien dio el primer paso, nervioso.

“¿Quien no me conoce?” presume Gianluca Vacchi al contar su historia de amor con Ariadna Gutiérrez

Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi platicaron en ‘Matrix’, un programa de televisión italiana, cómo ha sido su historia de amor: “ Quería estar soltero, fui a Miami y quería gozar la soltería. Aproveché para disfrutar la playa y escuchar música y de pronto, mientras estaba relajándome, volteé y vi esta maravilla divina”, aseguró el millonario.



“ Mientras escuchaba música ‘house’ la vi con un sombrero de paja y lentes oscuros, ella bailaba y yo no dudé en acércame adonde ella estaba”, dijo.



El italiano admitió que sentía nervios antes de acercarse a ella, pero aún así se atrevió: “Ella bailaba, pensé en encontrar un modo para hablarle y fue así, de un día para otro, en muy poco tiempo, yo ya no era soltero”.

El entrevistador entonces cuestionó a Ariadna: "¿Tu sabías quién era Vacchi?" La colombiana dijo: “Sí sabía quién era, pero no quería hablar con él, Gianluca estaba con Rafaela, su mejor amiga (hermana) y no quería molestar. Yo soy de Colombia, ya entiendo casi todo el italiano, pero casi no lo hablo”.



Le preguntaron a Ariadna si le gustaba la música de Vacchi y ella respondió certera: “Es muy buena, me enamoré de él por la música, no porque es él”.

El italiano reveló que ahora ocupa la mayor parte del tiempo en la música y otro tanto en el amor: “Hago la música con mi amigo Nicola Succhi, eso me absorbe la mayoría del tiempo, estoy concentrado en eso, digamos que me dedico 60% a la música y 40% a ella”.



Vacchi por fin reveló qué le hace el congelador gigante al que se mete todas las mañanas: “El cuerpo se inflama y con el frio bajas la inflamación es toda una experiencia, si los alimentos los congelan y se mantienen, con nosotros no tendría que ser distinto, normalmente me congelo seis minutos, hiberno por un rato, pero me hace mucho bien”.

Cuando les preguntaron si ya viven juntos, Vacchi adelantó que por ahora está recorriendo el mundo y que les espera un gran viaje a Sudamérica entre el 15 y el 28 de octubre.