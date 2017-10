Franco Noriega vuelve a la carga y llama viejo a Johnny Lozada

Johnny Lozada ya se disculpó por la manera como reaccionó el domingo 8 de octubre en la noche, cuando Franco Noriega, más conocido como "Naked Chef", explotó contra él y ‘Poty’, jueces de 'Mira quién baila', y les dijo que no eran objetivos, que no le hacían comentarios constructivos y que se habían dedicado a hablar de su cuerpo y no a calificar sus pasos de baile.

“ Yo siento que vine acá sin bailar, realmente tenía dos pies izquierdos, es lo que veo en las redes sociales y es lo que sentía. Ahora que tengo un dominio de mi cuerpo mucho más fuerte, me gustaría más bien que los comentarios que ustedes tengan, tanto tú, ‘Poty’, como tú, Johnny, sean un poco más constructivos para poder mejorar. Porque de eso se trata, de mejorar”, dijo Noriega.



Johnny Lozada explotó y llamó "ilógico" el comentario de Franco Noriega: "A lo mejor en las redes sociales alguna gente te dice que tú eres hermoso y que te ves muy bien, pero el baile, perdona que te lo diga, no lo estás haciendo bien”, dijo Johnny. Luego, en el segmento de MQB Extra, Jomari Goyso los enfrentó en un cara a cara y Johhny , ganador de la cuarta temporada de Mira Quién Baila, luego de reírse irónicamente tras realizar una declaración amenazante durante la pausa comercial: “ Si te metes conmigo me vas a encontrar”.

"A mí encantaría seguir con esta conversación, pero yo te soy bien honesto: yo no vine aquí a pelear contigo y ni mucho menos a tratar de insultarte y a decirte las cosas cómo van. Con honor y para poder continuar en esta competencia… cuando él decida qué fue lo que dijo… me llaman y la hacemos (la entrevista)”, dijo Johnny Lozada al pararse e irse de la entrevista.



Johnny Lozada estuvo de conductor invitado en Despierta América el lunes y se disculpó. "Entiendo yo que sí, me ganó la ira, cosa que no debió haber sucedido nunca. En cuarenta y tantos años que tengo, nunca me había sucedido eso. Lo que sí tengo que admitir es que no me gustó el comentario, debido a que muchas veces nos hemos acercado y hemos tratado de ayudar a ciertas personas y que nos digan que no somos objetivos, ‘Poty’ ni yo, no lo entendí correcto. Mi manera de responder no fue la correcta y lo tengo que decir y pido disculpas públicamente. Siempre he sido una persona que cuando cometo un error lo corrijo”, explicó más calmado.

Sin embargo, para Franco Noriega esto no ha sido suficiente y ahora, en entrevista con People en Español, dijo "Me parece que él se debió de disculpar conmigo. Él se burló en mi cara [...] Johnny ya pidió disculpas al público por la reacción que él tuvo. Le pido borrón y cuenta nueva y [que] me dé críticas constructivas”.

Pero eso no fue todo. La publicación afirma que "Noriega no se mostró impresionado por la carrera de Lozada. 'Johnny como una persona mayor que es –porque no tiene 20 años, tiene 50 años– tiene que reconocer sus errores y reivindicarse'”.

Además, dijo que “Johnny menciona los cuarenta y tantos años que tiene en la televisión. Es una persona de Menudo, yo ni si quiera había nacido cuando Menudo existía. Para mí Johnny no es un personaje muy actual, él tuvo un momento importante cuando yo no había nacido, pero si me preguntas qué puedo admirar de la carrera de él, no hay mucho que yo admire”.



