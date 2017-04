Florinda Meza recuerda cómo inició su historia de amor con Chespirito

"Nunca había sentido un beso que me hiciera sentir hasta mareo", contó la actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños en una reciente entrevista sobre su primer beso.

"Estaré con Florinda hasta que la muerte nos separe o hasta que Shakira me haga caso".

La pareja no tuvo hijos pues Roberto antes de divorciarse y después de haber tenido seis hijos decidió hacerse la vasectomía.

Florinda se defendió de todos aquellos que la calificaban como una 'roba maridos'. "No soy una roba maridos. Él tenía problemas con su matrimonio y era bien conocido por sus infidelidades. Después fuimos muy felices durante 30 años".

La historia de amor de la pareja, que estuvo junta por casi 40 años, no fue sencilla: Roberto Gómez Bolaños estaba casado y tenía seis hijos cuando inció su romance.

Florinda Meza no se dio cuenta en qué momento se enamoró de Roberto Gómez Bolaños, genio de la televisión conocido en toda Latinoamérica como Chespirito. En una reciente entrevista para el programa argentino Morfi todos a la mesa, la actriz narró con lujo de detalle cómo inició su romance con Chespirito.

La conquista duró años, mientras ella actuaba como Doña Florinda en El Chavo del Ocho. "Siempre fue una seducción. Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones", contó Meza. Después de trabajar cinco años juntos, los esfuerzos de Chespirito para conquistarla aumentaron cuando Florinda Meza se comprometió con otro hombre.



"Él empezó a llevarme una flor diariamente a donde estuviera yo, pero yo no lo veía muchas veces", dijo. "Aún en domingo, siendo casado, si yo estaba en un restaurante con el pretendiente, bajábamos y en el automóvil de él estaba una flor".

Ella le agradecía los detalles diario, pero nunca le daba pie a empezar una relación. Al no ver resultados, Gómez Bolaños dejó de mandarle flores. En ese momento, ella se molestó porque quería que le siguiera mandando flores y se dio cuenta que estaba enamorada. Pero había un problema: él estaba casado.



Un 12 de octubre, estando de gira en Chile, ella le preguntó, "Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces?"

"No sé, es que a veces siento mi vida vacía, siento como que me falta algo", le contestó Chespirito. "A veces siento la necesidad de que alguien me besara, o de besar a alguien".

"Si quieres besar a alguien, bésame a mí", le contestó ella.

"Cuando me di cuenta, ya lo había dicho, porque algo dentro de mí estaba pidiendo que él siguiera insistiendo pero no seguía insistiendo porque sabía que ya había ganado la batalla", contó en el programa televisivo. "Nunca había sentido un beso que me hiciera sentir hasta mareo".



Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños celebraron el aniversario de su primer beso por casi 40 años, repitiendo las palabras de Meza y brindando con champaña. Días antes de morir, Chespirito repitió el ritual con Meza. "Estaba muy mal, probó el champán, nos dijimos las mismas cosas de siempre", dijo.

"Parece como si le hubiera pedido permiso a la muerte, porque estaba muy mal y pasamos juntos el 12 de octubre [aniversario de su primer beso] y el 19 de noviembre [aniversario de bodas] juntos. Murió el 28 de noviembre", agregó.

Tras años de noviazgo, la pareja se casó en 2004 y continuaron juntos hasta el día de la muerte de Chespirito, en 2014.

