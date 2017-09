Fernanda Castillo: “No sé qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo...”

La artista mexicana, de 35 años, describió en Instagram el duro momento que está viviendo, además de darles las gracias a quienes buscaron sin descanso a sus primos, quienes perdieron la vida cuando el edificio donde vivían se derrumbó.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho, pienso que el silencio va a contenerme, el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos... No sé qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo... Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con en el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros”, escribió la actriz a seis días de la tragedia.



Éstos famosos también han sufrido pérdidas por los desastres naturales Aylin Mujica fue una de las celebridades que se quedó sin vivienda por el reciente terremoto en México. El pasado 19 de septiembre un sismo de 7.1 grados sacudió México pasadas las 13:00 horas, varios edificios se desplomaron, otros tantos se colapsaron y muchos otros sufieron daños estructurales. El inmueble de la actriz cubana, está ubicado en la colonia Condesa, en el centro de la Ciudad de México. Por fortuna ella no estaba en su hogar, el cual sufrió severos daños. Ella misma grabó los daños con su teléfono celular cuando regresó por el pasaporte para salir del país, actualmente se encuentra en Miami con su familia, pues quiso evitar las répilicas. Chyno Miranda ha padecido en carne propia el ser damnificado. Fue en 1999 cuando se quedó sin nada después del desastre de Vargas, municipio en el que vivía en Venezuela. Las inundaciones sepultaron su hogar y el de miles de personas más: El cantante venezolano ha relatado que vivió en un albergue: "perdí todo y salí adelante gracias a mis amigos y gente querida, persigan sus sueños nada es imposible aunque lo parezca". El 10 de septiembre de 2017, Chyno volvió a tener una experiencia similar con la llegada del huracán Irma, a pesar de que recomendaron evacuar la ciudad de Miami, el cantante decidió quedarse y transmitió el paso del desastre natural que inundó el edificio donde vive. El reguetonero Daddy Yankee se quedó en su casa de Puerto Rico para recibir el huracán Irma los primeros días de septiembre, cuando llegó a la llamada 'Isla del encanto', a pesar de que pidieron evacuar. El puertorriqueño mostró la suerte que tuvo pues sólo sufrió de algunos vidrios rotos y árboles caídos, a diferencia de varios de sus paisanos que se quedaron sin hogar. Esmeralda Ugalde, la hermana de Ana Bárbara, vivió tremendo susto tras el sismo que vivió en la Ciudad de México: "nunca en mi vida había sentido tanto pavor, me asusté demasiado veía como cada vez el departamento se hacía más chico, tronaba y se desmoronaba". La joven de 25 años mostró los daños que sufrió su departamento, paredes cuarteadas que se empezaron a desmoronar, además del techo que también se desprendió en algunas partes. Su hermana, la cantante Ana Bárbara, organizó un centro de acopio en Los Ángeles. "Gracias a Dios nosotros salimos rápido porque estamos en un primer piso, pero si el edificio hubiese colapsado mucha gente no habría alcanzado porque fue todo muy rápido", relató Esmeralda, quien se está quedando en casa de unos amigos, junto con su novio, en la Ciudad de México. Otra que tuvo que abandonar su hogar fue la actriz colombiana Mimi Morales: Tras el movimiento tectónico que vivió en la Ciudad de México, la joven que vimos en la novela 'Muchacha italiana viene a casarse' informó, a traves de sus redes sociales, que se quedó sin lugar donde vivir. En esta imagen la actriz muestra como lucía su hogar antes del sismo. Ella no compartió fotos de cómo quedó el inmueble pero expresó en Instagram: "Me ha caído el 20: estoy 'homeless'. Esto que tengo aquí en el coche es prácticamente algo de lo que tengo aquí en México. Estoy bien. Como yo sé que hay muchas personas. Ha sido muy duro todo, pero fuerza, fuerza México". Natalia Súbtil, nuera de Bárbara Mori se llevó un gran susto, se encontraba en su despartamento en la colonia Condesa, de la Ciudad de México, acompañada de su pequeña hija Mila Mayer.

Aunque la exnovia de Sergio Mayer Mori aún no ha informado donde está viviendo actualmente, se sabe que no ha podidio regresar a su domicilio por sus pertenencias. William Levy fue otro de los que se quedó en Miami durante el paso del Huracán Irma, informó paso a paso como él y su familia sufieron los estragos y mostró cómo los fuertes vientos tiraron palmeras de su jardín. El cubano y su esposa Elizabeth no perdieron su hogar, sólo su mesa de ping pong que quedó partida por la mitad y algunos vidirios rotos. Como agradecimiento a que aún contaban con un techo donde dormir, salieron en familia a las calles para limpiar su comunidad y ayudar a los que realmente lo perdieron todo. Otto Sirgo tuvo que evacuar su edificio en la Colonia del Valle en la Ciudad de México después de que se colapsara. En el inmueble se encontraba su esposa Maleni Morales, quien padece artritis reumatoide. El actor estaba preocupado por su familia, tardó algunos minutos en llegar a su departamento y sin pensarlo abandonó la capital mexicana. Su temor por los terremotos es tan grande que está decidido a ya no regresar a su antigua casa, donde vivió el sismo de 1985 y los dos de septiembre de este año. Ramiro Fumazzoni, a quien vimos recientemente en la novela 'Tres veces Ana', anunció a través de sus redes sociales que perdió su casa en la Ciudad de México por lo que tuvo que irse con su familia a un hotel para estar a salvo. Vanessa Claudio, conductora de Venga la Alegría, está realmente afligida pues al día siguiente de que perdió su hogar, el huracán María tocó Puerto Rico destruyendo todo a su paso, por lo que le ha sido imposible comunicarse con los suyos.



Castillo pedía el pasado miércoles en las redes sociales que si alguien tenía alguna información de sus primos Florencia Lorandi Castillo o Martín Vélez Tenorio, quienes estaban en la calle de Edimburgo, su familia los estaba buscando.

“Gracias a todos aquellos que nos ayudaron a buscarlos hasta el último momento, a los que entregaron horas en el caos para encontrarlos… Gracias con todas mis fuerzas a todos aquellos que no han parado de trabajar todos estos días para rescatar a un hijo, una madre, ¡una prima... gracias!”, añadió.

La artista, quien participó en ‘Destilando Amor’, reveló que, aunque perdió a sus parientes, logró recuperar “las cosas de mis primos que nos dan algo para sostenernos”.



Los famosos dan un gran gesto de solidaridad y se unen a los esfuerzos por ayudar a las víctimas de los desastres naturales en México y Puerto Rico



A pesar de su dolor, la actriz sigue apoyando en sus redes sociales a los que siguen buscando a sus familiares y a quienes buscan reconstruir sus vidas.

Un terremoto de 7.1 sorprendió a la Ciudad de México y el sur del país el pasado 19 de septiembre y ya son más de 324 las personas que perdieron la vida.