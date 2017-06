Roselyn Sánchez revela que está embarazada (otra vez)

La actriz, conocida por series como 'Without a Trace' y 'Devious Maids' compartió la noticia con sus seguidores de Instagram.

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez confirmó que está embarazada por segunda ocasión.

En su cuenta de Instagram la actriz publicó una imagen de su hija, Sebella Rose, afirmando "Voy a ser hermana mayor" , con globos formando la palabra 'Baby' de fondo.



I'M GOING TO BE A BIG SISTER!! Happy Father's Day daddy! @ebwinter #hermanamayor #felizdiadelospadres Una publicación compartida de roselyn sanchez (@roselyn_sanchez) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 9:09 PDT

En otra instantánea la actriz aparece montada en una estructura con forma de una luna agradeciendo los mensajes de felicitaciones tras dar a conocer la noticia, "Gracias por los bellos mensajes. Leí todos y cada uno de ellos. He sonreído, llorado y orado al leerlos... significa mucho para mi tanto cariño", escribió.



Thanks for all the beautiful messages! I have read every single one of them! He sonreído, llorado y orado al leerlos... significa mucho para mí tanto cariño. #diosesbuenoyfiel #mamadedos #feliz #youcantseethebellyinthispicbutitsactuallybig Una publicación compartida de roselyn sanchez (@roselyn_sanchez) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 2:35 PDT

La artista de 44 años también usó el hashtag 'mamá de dos' para reafirmar la noticia y apuntó que en la imagen se puede apreciar el tamaño de su pancita.

Roselyn Sánchez se casó en el 2008 con el actor Eric Winter. La pareja tuvo a su primera hija en enero del 2012 a quien han dedicado el libro infantil 'Sebi and the land of Cha Cha Cha'.