Revelan el sexo del bebé que tendrá Kylie Jenner

Aunque la empresaria y estrella de televisión Kylie Jenner no ha confirmado públicamente que está embarazada el sitio 'TMZ' asegura que la menor de las Karashian tendrá una niña en enero.

De acuerdo a la publicación, esta información proviene de "fuentes cercanas" a la empresaria de 20 años y su pareja, Travis Scott.



Kylie Jenner está embarazada, según varias publicaciones. Según TMZ, Kylie Jenner les contó la noticia a algunas personas durante el festival de hip hop Day N Night Fest en Anaheim, California. Uno de los artistas que participaron en el festival fue Travis Scott, el novio actual de Kylie Jenner. Según TMZ, Scott también le contó a ciertas personas que va a ser papá. Recordemos un poco la vida amorosa de Kylie Jenner. El 4 de enero de 2017, Kylie Jenner fue vista en el condominio Casa Aramara en Punta Mita, Mexico, con Tyga, su novio desde hacía un poco más de un año.

Nunca se supo en realidad cuándo empezó la relación entre los dos. Porque se dice que Tyga y Kylie Jenner estuvieron juntos desde 2013, cuando ella tenía 16, pero la relación se hizo oficial en agosto de 2015, cuando ella cumplió 18 años y se estrenó el videoclip 'Stimulated', de Tyga. Según E! Online, la pareja peleó por celos profesionales: "Estar en eso tomó mucho, relativizó a mi carrera, todo. Eclipsó muchos de mis talentos y muchas cosas por las que trabajé". El 7 de mayo, Kylie Jenner fue vista con el cantante de hip-hop Travis Scott en Miami. Las imágenes fueron la confirmación final de la ruptura con Tyga. La pareja llegó en un yate al restaurante River Yacht Club. La cuenta, de casi dos mil dólares, mostró que Travis se tomó 14 shots de tequila, mientras que Kylie sólo bebió agua. Con estas imágenes la pareja confirmó que la relación no fue cosa de un viaje de placer. Según People, la familia Kardashian-Jenner estuvo enterada desde hace mucho tiempo de la noticia.



El pasado 6 de enero, el mismo sitio difundió que Kim Kardashian y Kanye West están esperando, a través de un vientre de alquiler, que su tercer bebé —también una niña— nazca a mediados de enero.

La noticia del embarazo de Jenner y Scott se dio a conocer el pasado viernes 22 de septiembre. Desde entonces, se han difundido imágenes de la protagonista de 'Life of Kylie' usando ropa holgada e incluso se ha planteado que el bebé que está esperando podría tratárse del hijo de su hermana mayor.

En el 2014 la cabeza de Kylie Cosmetics ya había lidiado con los rumores de un supuesto embarazo. "No quiero convertirme en rapera, no me voy a casar y no estoy embarazada" anunció la empresaria en ese entonces a sus millones de seguidores en Twitter.



