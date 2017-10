Exclusiva: Mayrín Villanueva confiesa lo que siente por Jorge Poza

Mayrin Villanueva confesó en exclusiva a Univision Entretenimiento lo mucho que aún quiere a su exesposo y padre de sus hijos mayores, el también actor Jorge Poza: “Lo que ya pasó, ya pasó. Para mí, Jorge va a ser una persona que es mi familia, o sea ya no es mi esposo pero es mi familia. A mí me duele mucho si yo lo veo mal me duele, si lo veo bien, me da mucha felicidad”, dijo la actriz de 47 años que actualmente está casada con el actor Eduardo Santamarina.

La abrupta separación entre Mayrin y Poza con quien procreó a Romina y Sebastián, sorprendió y dio mucho de que hablar pues eran una de las familias más sólidas del medio del entretenimiento, alejados de escándalos, felices y amorosos, ella estaba en la telenovela ‘Juan Querendón’ que protagonizaba a lado de Santamarina, cuando los rumores de un romance se hicieron cada vez más fuertes, sin embargo las especulaciones se acabaron cuando el 11 de septiembre de 2008 la actriz acudió como invitada al programa ‘Hoy’ que conducía su aún esposo.



En una emotiva entrevista de más de 15 minutos, donde ambos terminaron fundidos en un tierno beso y llenos de lágrimas, después de que él la halagara por su excelente trabajo, como esposa, madre y actriz, ella correspondió con un: “te amo”, pues apenas y podía hablar en medio del llanto, el cariño era evidente.

Tan sólo diez días después de ese encuentro y 11 años de matrimonio, ambos se sentaron ante un juez para firmar su divorcio: “lo que pasó, pasó y ya quedó atrás”, dice Mayrin y según la versión de Poza en ese entonces todo se debió a que él ya no la amaba como pareja.



Nueve años después de su separación, Mayrin asegura que el sentimiento que tiene por su exesposo nunca desaparecerá: “Yo si lo quiero mucho es un hombre que adoro a él y a su familia. Es el papá de mis hijos nada más y es con la persona con la que voy a vivir eternamente por ellos y si él y yo no nos entendemos los chavos (sus hijos) menos me van a entender a mí”.

Así que por esa razón asegura nunca escucharán que ella hable mal de Jorge, ni él de ella: “Hay amor, siempre hubo amor y dices ¿cómo puedes hablar así de esa persona,, cómo te puedes expresar o cómo te puede dar placer que a esa persona le vaya mal? O sea, no puede ser que lo hayas escogido como padre de tus hijos cuando es lo más sagrado en tu vida”.



Esta conducta y sentimiento de Mayrin hacia su ex también aplica para su esposo Eduardo Santamarina y su exesposa Itati Cantoral: “Es lo más normal hay que entender que por Itati y por él (Jorge) estamos ahora donde estamos, ella es parte la familia de Lalo; Eduardo adora a Itati y a toda su familia”.

Es tan excelente la relación que mientras Mayrin charlaba con Univision Entretenimiento reveló dónde se encontraba su pequeña hija Julia que tiene en común con Eduardo Santamarina: “Mi hija y María Itati (hija de Itati Cantoral) son muy amigas de hecho Julia está ahorita en casa de María Itati en su fiesta de cumpleaños y son cosas que se agradecen de verdad, porque ellos (sus hijos) crecen con una historia de amor y respeto como debe de ser”.



